Επικοινωνία Ζελένσκι με Κούνις & Κούτσερ για τη βοήθεια στους Ουκρανούς

Τη στήριξή τους στο λαό της Ουκρανίας εξέφρασαν από τη πρώτη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα εξέφρασαν ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει τη σελίδας GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 35 εκατ. δολάρια για την παροχή τροφής και στέγης στους Ουκρανούς πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν δωρίσει 3 εκατ. δολάρια.

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις συνομίλησαν με βιντεοκλήση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τους ευχαρίστησε γι’ αυτή τους την κίνηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έγραψε στο Twitter επαινετικά λόγια για το ζευγάρι, τονίζοντας ότι ήταν «από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στη θλίψη μας». Συνέχισε λέγοντας, «Έχουν ήδη συγκεντρώσει 35 εκατομμύρια δολάρια και τα στέλνουν στο @flexport & @Airbnb για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες». «Ευχαριστώ για την υποστήριξή τους. Εντυπωσιασμένοι από την αποφασιστικότητά τους. Εμπνέουν τον κόσμο. #StandWithUkraine.'».

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu