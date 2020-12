Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Δείτε την πάνω στον στύλο να κάνει pole dancing

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κάνει τα ψώνια της με τη μάσκα της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι ιδιαίτερα χαρισματική και με ό,τι καταπιάνεται φροντίζει να το κάνει καλά.

Εκτός από τις υποκριτικές της ικανότητες που είναι δεδομένες, μάθαμε και κάποια κρυφά ταλέντα της όπως αυτό στο χορό και δη στο pole dancing.

Η ηθοποιός πρόσφατα δημοσίευσε στο instagram δύο εντυπωσιακές φωτογραφίες την ώρα που έκανε προπόνηση και ξεδίπλωνε τις ικανότητες της στο εν λόγω είδος χορού.

Η ίδια φορώντας ρούχα γυμναστικής ανέβηκε στον στύλο και μοίρασε «εγκεφαλικά» στους διαδικτυακούς της φίλους με το αψεγάδιαστο και καλλίγραμμο σώμα της.

«I keep dancing on my own..», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.