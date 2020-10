Πηγή Δεβετζή: Τι είπε για την περιπέτεια με τον κορωνοϊό-Θα είναι στο J2US;

Στις αρχές Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό κι έτσι δε συμμετείχε στο τηλεοπτικό σόου του Open.

Σε πάρτι που διοργανώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκε η αθλήτρια, όπου μίλησε για την περιπέτειά της με τον κορωνοϊό, τα συμπτώματα που είχε αλλά και το ενδεχόμενο να τη δούμε στο J2US.

«Ήταν μια περιπέτεια που την πέρασα εγώ, όπως και τόσοι άλλοι. Το καλό ήταν πως την πέρασα ανώδυνα στο σπίτι μου με πολύ λίγα συμπτώματα. Η αλήθεια είναι πως δεν το είπα στην αρχή στη μαμά μου για να μην πάθει κανένα σοκ. Ο πρώτος που το είπα ήταν ο Νίκος Κοκλώνης γιατί εξαρτιόταν η συμμετοχή μου στο Just the 2 of Us. Μακάρι να ήξερα αν θα επιστρέψω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια ενημέρωση επίσημη. Εγώ πάντως είμαι θετική στο να πάω. Αν δε μπορώ να πάω φέτος θα πάω του χρόνου» τόνισε η Πηγή Δεβετζή.

Η φιλία με τον Τριαντάφυλλο

Η αθλήτρια, απάντησε και για τις καταγγελίες που έκανε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κατά του Τριαντάφυλλου για bullying. «Ο Τριαντάφυλλος είναι φίλος μου. Μου κάνει εντύπωση γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια και ποτέ δεν κατάλαβα ότι αυτό το παιδί μπορεί να βγάλει μια επιθετικότητα. Δε νομίζω ότι θα έκανε μια βίαιη πράξη σε έναν συνάνθρωπό του, δεν το πιστεύω», είπε.