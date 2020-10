Αναγνωρίζετε την Ελληνίδα τραγουδίστρια στην παιδική της ηλικία;

Μια διαφορετική συναυλία στο «Σπίτι με το Mega».Με τραγούδια μου που έχουν γράψει την δική τους ιστορία στις καρδιές των ανθρώπων . Με τρεις υπέροχους καλεσμένους που θαυμάζω κι αγαπώ . Την Δήμητρα Γαλάνη , τον Μάριο Φραγκουλη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου . Τι πιο ωραίο να ενώνεις την Τέχνη σου με ανθρώπους που ταιριάζεις και εκτιμάς. Με μια συγκλονιστική Ορχήστρα και τους MandolinArte υπό την διεύθυνση του ταλαντούχου πιανίστα και ενορχηστρωτή Θωμά Κοντογεώργη. Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Χρειαζόμουν απόλυτα τη ζεστή ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου Θεάτρου που ήταν τόσο οικείο στη ψυχή μου από τις παραστάσεις μου εκεί το 96 «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά»γιατί .... Το πιο σημαντικό σε μια συναυλία είναι το κοινό που τώρα δυστυχώς λείπει .... 16/10 Παρασκευή στις 11.10 μμ στο Mega ...Με αγάπη , δύναμη , ευαισθησία και τρελλη δίψα για την μουσική .Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους τεχνικούς για την πραγματοποίηση της συναυλίας ,στην παραγωγό μου Τωνια Δραγούνη στην παραγωγή του Mega για την άψογη συνεργασία μας Σας ευχαριστώ πολύ όλους #dimitragalani #mariosfrangoulis #nikosportokaloglou #thomaskontogeorgis #pantelisntzialas #kostasmilonas #takisvasiliou #petrosvarthakouris #pzafeiropoulos_trombone#mandolinarte #megatv #mega #dimotikotheatropeiraia #piraeus #concert #live #music #musician #zachariasstamoulos #kostaskalimeris #myrtomagrioti #achileasharitos #alexandrosbalabanis #toniadrag 📸👉🏼 #papadakispress #spitimetomega #piraeustheatre

