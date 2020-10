Κάτια Ταραμπάνκο: Βγήκα το τρίτο πρόσωπο που χώρισε τον Γιάννη Αποστολάκη

whaSUP? 😎 #happyface #strikeapose #summer #summervibes #workvacay #seasunsmile #ρηνεια #cyclades #cyclades_islands #beautifulplaces #greece 🇬🇷💙

A post shared by Κάτια Ταραμπάνκο /Tarabanko (@kweenkatyatar) on Aug 27, 2020 at 9:44am PDT