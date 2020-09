Νίκος Πορτοκάλογλου: «Ένας χρόνος χωρίς τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα»

9 Σεπτεμβρίου 2020 Αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαυρέντη @yanniskotsiras.official @dionysis_tsaknis @pavlina__voulgaraki @metroliveproductions

A post shared by Nikos Portokaloglou (@nikosportokaloglou) on Aug 31, 2020 at 9:11am PDT