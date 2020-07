Τζένη Μελιτά - Σπύρος Μαργαρίτης: Μετακόμισαν σε νέο σπίτι στο Χαλάνδρι!

Άλλο ένα σπίτι μαζί. ❤️ Αυτή η μετακόμιση ήταν πιο δύσκολη από ότι περιμέναμε. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα (γιατί έχουμε τόσα πράγματα;!🤯) κούραση, εκνευρισμός, αλλά και φίλοι φανταστικοί, που ήρθαν να βοηθήσουν με την καρδιά τους 💪🏽, και, κυρίως, αυτό το «Θα τα καταφέρουμε, αγάπη μου.» του @spiros.margar κάθε βράδυ, που πέφταμε εξαντλημένοι για ύπνο.💤 Αφήνουμε το υπερμπαλκονάτο σπίτι της Νέας Φιλοθέης και φύγαμε για το vintage κηπάτο σπίτι στο Χαλάνδρι! 🏡 Ευχαριστούμε τους καλύτερους φίλους του κόσμου @grigoria_17 , @reniaroussou , @elena_dafermou , @vorillaz_ , @marinos_nikos @k_panos @christine_magiria 🙏🏼 και βουρ για νέες περιπέτειες. Υ.γ. Η Μπιζού δεν πακέταρε ούτε μια κούτα. Υ.γ.2 🤜🏼Βιβλία, που δεν χρειαζόμαστε πια, τα αφήνουμε στο παλαιοβιβλιοπωλείο των αστέγων (Πειραιώς 132, Αθήνα) 🤜🏼Ρούχα, που δεν φοράμε πια, τα αφήνουμε στον Σκόρο στα Εξάρχεια, όπου ψωνίζεις ρούχα χωρίς να πληρώνεις. (Ζωοδόχου Πηγής & Ερεσσού, Εξάρχεια) 🤜🏼Είδη κουζίνας, που δεν χρειαζόμαστε πια, τα αφήνουμε σε κάποια κοινωνική κουζίνα της περιοχής μας.

