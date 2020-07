Ξανά στα δικαστήρια Ντεπ - Χερντ: Η κακοποίηση και οι εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει εναντίον μιας βρετανικής ταμπλόιντ για το δημοσίευμά της που υποστήριζε ότι κακοποιούσε σωματικά την πρώην σύζυγό του, την ηθοποιό Άμπερ Χερντ, την οποία κατηγορούσε για ψεύδη και εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ο 57χρονος ηθοποιός και πρωταγωνιστής των "Πειρατών της Καραϊβικής" κατέθεσε αγωγή εναντίον της εκδοτικής εταιρείας της Sun, της News Group Newspapers, και του διευθυντή της Νταν Γούτον, για δυσφήμιση σχετικά με ένα δημοσίευμα που υπέγραφε ο Γούτον, τον Απρίλιο του 2018, το οποίο αποκαλούσε τον Ντεπ "αυτός που χτυπάει την σύζυγό του".

Johnny Depp is not a wife beater and ex-wife Amber Heard's allegations of violence are "complete lies", his lawyers have told the High Courthttps://t.co/HjQEX0Fbif