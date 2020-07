Ελένη Μενεγάκη: Η «Queen» ποζάρει με καστανά μαλλιά 24 χρόνια πριν

QUEEN @elenimenegaki #photoshooting 1996 @takis_diamantopoulos_photos #hair by me #styling @mihalolias_ilias #elenimenegaki #trifonassamaras

A post shared by Τρύφωνας Σαμαράς (@trifonassamaras) on Jul 1, 2020 at 9:32am PDT