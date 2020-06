Ηλιάκη: Ταξίδι στη Ζυρίχη για να δει τον σύντροφό της μετά από 4 μήνες!

Η Μαρια αισθάνεται χαρούμενη 🥳🥳στην τοποθεσία Ζυριχη! Σας ευχαριστω για τις ευχές 🎂🎂🎂είστε φανταστικοί ❤️ #mybirthday #birthdaygirl

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki) on Jun 26, 2020 at 6:12am PDT