Γιώργος Αγγελόπουλος: Επίτιμο μέλος των διεθνών βραβείων Giuseppe Sciacca

Έχω την ιδιαίτερη χαρά να ανήκω πλέον ως μέλος στα διεθνή βραβεία Giuseppe Sciacca, έναν από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως που έχει στόχο μια σειρά δράσεων για την διάδοση του πολιτισμού, της κοινωνικής προσφοράς, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων αξιών, την ενίσχυση του εθελοντισμού και την ανάδειξη νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Διεθνών Βραβείων Giuseppe Sciacca Rev.Prof. Don Bruno Lima,την Δρ. Βασιλική Μπαφατάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμή που μου έκαναν και ελπίζω να συμβάλω και εγώ απο την πλευρά μου στους σκοπούς του ιδρύματος. #rome🇮🇹 #giuseppesciacca#humanvalues#scientists#artists #athletes#internationalawards #culture #society#volunteering #friendshipamongnations #danoslife

A post shared by Giorgos Angelopoulos (@official_danos_ga) on May 17, 2020 at 3:24am PDT