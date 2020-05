Μαίρη Συνατσάκη: Έβαψε τα μαλλιά της στο πεζοδρόμιο!

Το ήθελα, το πήρα. 😬 Παιδιά ο @stefanos.vasilakis δεν έχει κομμωτήριο, ούτε συνεργάζεται με κάποιο. Είμαστε και οι δυο παστρικοθοδώρες και πολύ φυτά με τις οδηγίες οπότε σκεφτήκαμε ότι το υπαίθριο κομμωτήριο στα σκαλιά του σπιτιού του, να μου κάνει μια γρήγορη ρίζα ήταν το πιο... σωστό. Φιλιά στους περαστικούς της Μιχαλακοπούλου. Κανονικότητα is overrated.

