Γενέθλια για τον Γιάννη Μαρακάκη - Πώς του ευχήθηκε η σύζυγός του

Tα γενέθλιά του είχε ο Γιάννης Μαρακάκης τη Δευτέρα και φυσικά η σύζυγός του, Νίκη Θωμοπούλου του ετοίμασε μία όμορφη έκπληξη!

Ο γνωστός δικηγόρος «έκλεισε» τα 44 και τα γιόρτασε στο σπίτι, μαζί με την σύζυγό του, αλλά και την ενάμιση μηνών κόρη τους.

Τα πιο τρυφερά «χρόνια πολλά» του τα είπε η γυναίκα της ζωής του μέσω Instagram, αναρτώντας όχι μία, ούτε δύο, αλλά…. 34 αδημοσίευτες selfies τους.

«Happy Birthday to my lover… My partner in crime… Different hair… Same feeling…» , έγραψε χαρακτηριστικά η όμορφη Νίκη, ενώ λίγο αργότερα δημοσίευσε και φωτογραφία της εντυπωσιακής τούρτας του καλού της.