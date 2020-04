Μαίρη Συνατσάκη: Ουάου! Δείτε πώς βάφει το σπίτι της!

Καραντίνα got me like... secretly hoping is gonna work. Θα δούμε τώρα... 🎨 [μην πείτε ωραίο είναι κι έτσι με τις ταινίες γιατί έχω ήδη ξεκινήσει να βάφω και θα στενοχωρηθώ!!! Καλά πείτε ο,τι θέλετε. I’m not your mother.]

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo) on Apr 10, 2020 at 11:08am PDT