Χριστίνα Μπόμπα - Κορωνοϊός: Το νέο μήνυμα για την κατάσταση της υγείας της

#μενουμεσπιτι και αν θελουμε παίρνουμε και τον αέρα μας στη βεράντα! 💙 Πόσα ευχαριστώ να πω για το ενδιαφέρον σας και τα μνμτα σας! Σας αγαπώ πάρα πολύ! 🙏 Είμαι καλά, έχω ακόμα δέκατα, αισθάνομαι λίγο πιο έντονη κόπωση αλλά χαμογελώ και ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους μας! ☀️

