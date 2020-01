Τζένη Θεωνά: Στο παιδικό δωμάτιο αγκαλιά με το μωράκι της

Κάποιες φορές κάνω αυτό το πλασματάκι να σκάει στα γέλια και τότε τα μάτια του λάμπουν και κάτι μαργαριτάρια αποκαλύπτονται στο στοματάκι του και νιώθω πως τίποτα άλλο ποτέ δεν έχω πετύχει στην ζωή μου τόσο σπουδαίο όσο το γάργαρο το γέλιο του. Ο Αρίωνας.

