Η συγκινητική αναδρομή της Ελεονώρας Μελέτη: Από 2016 μέχρι σήμερα!

Σαν σήμερα το 2016... τότε που έφευγα ξαφνικά κ απροειδοποίητα ακόμα κ μόνη μου, για 15νθημερα ταξίδια αναζητώντας κύματα ή αέρα... τότε που έκανα κάθε μέρα γυμναστική 2 ώρες, τότε που δούλευα από το πρωί μέχρι όσο πάει, κ γυρνώντας από τη δουλειά έβραζα φακές με ρύζι κ έβλεπα ταινίες στον καναπέ μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Τότε που έβλεπα ερωτευμένα ζευγάρια κ έλεγα «μα πως γίνεται αυτό?» Τότε που τα παιδάκια στα πλοία με ενοχλούσαν όταν φώναζαν κ έτρεχαν ανεξέλεγκτα. Τότε που αν μου περιέγραφες τη ζωή μου 4 χρόνια μετά θα γέλαγα κ θα σε έλεγα τρελό. Αχ αυτές οι φωτογραφίες. Υπάρχουν για να σου θυμίζουν πάντα πως ήσουν κ πως γίνεσαι. Πως ένιωθες κ πως άλλαξες. Εννοείται κ ποσό πάχυνες Γαμωτο. Ποσό μα ποσό θα θελα να έριχνα μια κρυφή μάτια σε μια φωτογραφία μου από το μέλλον. Έτσι λίγο, ένα μικρό καρέ... ##tbt #memories #photo #sea #surf #srilanka

