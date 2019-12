Νίκος Μουτσινάς: Η νέα φωτογραφία από το καινούριο του σπίτι

Χαλαρή Κυριακουλα στο σπίτι! 😂 Γίνεται κάποια εκκαθάριση. Να σας πω κάτι? Ο,τι δεν είναι χρήσιμο σε μας μπορεί να το έχει ανάγκη κάποιος άλλος. Μην κρατάτε πράγματα που δεν ξέρατε καν ότι τα έχετε! Δώστε τα αν είναι σε καλή κατάσταση ή αλλιώς πετάξτε τα! Θα νιώσετε απίστευτη ανακούφιση! 🙏🏻Καντε το και θα με θυμηθείτε! Το ύφος του Άντι τα λέει όλα! #sundayfunday

