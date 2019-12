Έφυγε από τη ζωή στα 81 του γνωστός τραγουδιστής 

Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης ένας από τους ελάχιστους μαύρους καλλιτέχνες της βρετανικής ποπ μουσικής σκηνής στις δεκαετίες του '60 και του ’70.

Το 2015 στην κηδεία της τραγουδίστριας Cilla Black /Φωτογραφία AP Images

Ο Κένι Λιντς που είχε γεννηθεί το 1938 ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και συνθέτης, ιδιαίτερα δημοφιλής στη Βρετανία αλλά και την Ευρώπη.

Το 1987 συνάντησε τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τον Τομ Τζόουνς κι άλλους καλλιτέχνες /Φωτογραφία AP Images

Μάλιστα, τη δεκαετία του ’80 είχε βραβευθεί από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με το μετάλλιο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για την προσφορά του στις τέχνες, ενώ δύο τραγούδια του, το «Up on the roof» και το «Υou can never stop me loving you», είχαν βρεθεί μέσα στις επιτυχίες του βρετανικού Top 10.

Με την τραγουδίστρια Lulu το 1965 /Φωτογραφία AP Images

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, που διαχειριζόταν μαζί με τις δύο κόρες του.

Saddened to share this news with you all. Sadly our dad passed away in the early hours this morning. He will be remembered & missed by many. We would like to say a massive thank you to the NHS & the people at Sue Ryder for all their support. Bye Dad, we will love you always! 💕 pic.twitter.com/aSeXbXuAqG