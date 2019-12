Θρήνος στην παγκόσμια μουσική σκηνή - Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette 

Η τραγουδίστρια του διάσημου σουηδικού γκρουπ Roxette, Marie Fredriksson, πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Η ποπ σταρ που με τον Per Gessle δημιούργησαν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ντουέτα στα τέλη της δεκαετίας του ’80, τους Roxette, πέθανε τη Δευτέρα το πρωί μετά από μακροχρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Διαγνώστηκε με καρκίνο για πρώτη φορά πριν από 17 χρόνια.

Το γκρουπ σε εμφάνισή του το 2006 στη Γερμανία /Φωτογραφία AP Images

Το ντουέτο Roxette, που είχε χαρακτηριστεί ως διάδοχο των ΑΒΒΑ , γνώρισε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το «It must have been love» από την ταινία «Pretty Woman», το «Listen to your heart», το «Joyride» και φυσικά το «The Look», που τους έβαλε για τα καλά στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα «The Express», τον χαμό της θρηνούν ο σύζυγός της, Mikael Bolyos, η κόρη της, Inez Josefin, και ο γιος της, Oscar.

Το «It must have been love» έγινε hit και στις ΗΠΑ

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες έχει φύγει. Η Marie Fredriksson πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου», έγραφε η ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Per Gessle: Τιμή μου που γνώρισα το ταλέντο σου!

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το tweet του Per Gessle. «Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα. Δεν έχει και περάσει και τόσος καιρός από όταν περνούσαμε μερόνυχτα στο μικρό μου διαμέρισμα και μοιραζόμασταν άπιαστα όνειρα. Τελικά τι όνειρο μοιραστήκαμε! Είναι τιμή μου που γνώρισα το ταλέντο και τη γενναιοδωρία σου. Όλη μου η αγάπη σε εσένα και την οικογένεια σου. Τα πράγματα δε θα 'ναι ποτέ ξανά τα ίδια» έγραψε, κάνοντας λογοπαίγνιο στο τέλος με το τραγούδι τους «Things will never be the same».

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

Το «The Look» του 1989 ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Roxette εκτός Σουηδίας