Στην τελική ευθεία το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου

Κατατέθηκε στο ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου, που στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου κεφαλαίου της χώρας.
  • Προβλέπεται πλήρης απαγόρευση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων και περιορισμοί στην αλιεία κατά την περίοδο 15/4-31/5.
  • Το πάρκο περιλαμβάνει 73 νησιά και νησίδες, με θαλάσσια έκταση άνω των 9.000 τ.χλμ.
  • Η Αθήνα είναι σε επαγρύπνηση λόγω των τουρκικών αντιδράσεων για την επανέναρξη εργασιών ηλεκτρικού καλωδίου.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας τονίζει την ανάγκη αποτρεπτικής ισχύος για την προστασία της ειρήνης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου, καθώς κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου κεφαλαίου της χώρας μας. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι απειλές της Άγκυρας, ενόψει της επανέναρξης των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο

«Σάρκα και οστά» ετοιμάζεται να πάρει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 30 μήνες μετά την εξαγγελία του, κατέθεσε στο ΣτΕ το σχέδιο Π.Δ., με το οποίο προστατεύεται ο θαλάσσιος και χερσαίος χώρος της περιοχής που φαίνεται στον χάρτη.

Καταργήθηκε οριστικά η βιντζότρατα στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία το θαλάσσιο πάρκο Ν. Αιγαίου

«Σάρκα και οστά» ετοιμάζεται να πάρει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες

Προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων σε επαφή με τον πυθμένα (μηχανότρατες), η απαγόρευση της αλιείας από 15/4 έως 31/5 σε ακτίνα μισού ν.μ. από την ακτή, ο σταδιακός περιορισμός της ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης σε περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας, ενώ, τέλος, επιτρέπονται οι ενέργειες για σκοπούς εθνικής άμυνας.

Μητσοτάκης: Δημιουργούμε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο

Το Πάρκο Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει 73 συμπλέγματα νησιών και νησίδων. Η θαλάσσια έκτασή του υπερβαίνει τα 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η χερσαία τα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Σε επαγρύπνηση η Αθήνα ενόψει της επανέναρξης των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο

Σε επαγρύπνηση η Αθήνα ενόψει της επανέναρξης των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο

Η Αθήνα βρίσκεται σε επαγρύπνηση ενόψει των τουρκικών αντιδράσεων, όσο πλησιάζουν οι ημέρες για την επανέναρξη των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο, με την έκδοση της σχετικής NAVTEX, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Ν. Δένδιας: «Χρειάζεται αποτρεπτική ισχύς για να προστατευθεί η ειρήνη»

«Η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις. Η διαφύλαξή τους και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο προϋποθέτουν τη δυνατότητα αποτρεπτικής ισχύος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Δένδιας

Η Άγκυρα «φτιάχνει κλίμα» για το καλώδιο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις δηλώσεις που γίνονται στα τουρκικά κανάλια.

 

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