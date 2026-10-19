Στην τελική ευθεία το θαλάσσιο πάρκο Ν. Αιγαίου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου, καθώς κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου κεφαλαίου της χώρας μας. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι απειλές της Άγκυρας, ενόψει της επανέναρξης των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σάρκα και οστά» ετοιμάζεται να πάρει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 30 μήνες μετά την εξαγγελία του, κατέθεσε στο ΣτΕ το σχέδιο Π.Δ., με το οποίο προστατεύεται ο θαλάσσιος και χερσαίος χώρος της περιοχής που φαίνεται στον χάρτη.

«Σάρκα και οστά» ετοιμάζεται να πάρει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες

Προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων σε επαφή με τον πυθμένα (μηχανότρατες), η απαγόρευση της αλιείας από 15/4 έως 31/5 σε ακτίνα μισού ν.μ. από την ακτή, ο σταδιακός περιορισμός της ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης σε περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας, ενώ, τέλος, επιτρέπονται οι ενέργειες για σκοπούς εθνικής άμυνας.

Το Πάρκο Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει 73 συμπλέγματα νησιών και νησίδων. Η θαλάσσια έκτασή του υπερβαίνει τα 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η χερσαία τα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σε επαγρύπνηση η Αθήνα ενόψει της επανέναρξης των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο

Η Αθήνα βρίσκεται σε επαγρύπνηση ενόψει των τουρκικών αντιδράσεων, όσο πλησιάζουν οι ημέρες για την επανέναρξη των εργασιών για το ηλεκτρικό καλώδιο, με την έκδοση της σχετικής NAVTEX, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Ν. Δένδιας: «Χρειάζεται αποτρεπτική ισχύς για να προστατευθεί η ειρήνη»

«Η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις. Η διαφύλαξή τους και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο προϋποθέτουν τη δυνατότητα αποτρεπτικής ισχύος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η Άγκυρα «φτιάχνει κλίμα» για το καλώδιο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις δηλώσεις που γίνονται στα τουρκικά κανάλια.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star