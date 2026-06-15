Ήρθε σήμερα στην Αθήνα ο «σκληροπυρηνικός» γιος του στρατάρχη Χάφταρ, ο οποίος συμβαίνει να είναι και φιλότουρκος. Τι συζητήθηκε σε Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών, μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε, ο Σαντάμ Χάφταρ ήρθε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και όπως φαίνεται αυτός θα είναι ο διάδοχος του στρατάρχη Χάφταρ.

Τι συζήτησε ο γιος του Χάφταρ στην Αθήνα με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Ο γιος του Χάφταρ συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το μεταναστευτικό. Η ελληνική πλευρά λέει ότι ο Σαντάμ συμφώνησε να συνεργαστούμε για τη μείωση των ροών, καθώς η Κρήτη και η Γαύδος δέχονται πίεση. Χαρακτηριστικό πρώτο 5μηνο του 2026, είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι.

Συζήτηση για το μεταναστευτικό με τον Σαντάμ Χάφταρ

Γι’ αυτό και θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα.

Συζήτηση και για τις θαλάσσιες ζώνες

Συζήτησαν όμως και για τις θαλάσσιες ζώνες. Μπορεί ο Σαντάμ Χάφταρ είναι φιλότουρκος και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, να δείχνει να ανταποκρίνεται στο «φλερτ’ της Άγκυρας, όμως η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα, επιδιώκοντας να μην επικυρώσει η λιβυκή Βουλή το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να οριοθετήσουμε ελληνολιβυκή ΑΟΖ.

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για την επίσκεψη Χάφταρ

Ως «αντάλλαγμα», η Βεγγάζη μας ζητά: ελληνικές επενδύσεις και να γίνουμε η «φωνή» τους στα διεθνή fora, για να μην έχουν ανάγκη... τρίτους, βλέπε Τουρκία.