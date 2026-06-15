Στην Αθήνα ο γιος Χάφταρ: Συνάντηση με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Συζήτηση για το μεταναστευτικό και την ΑΟΖ

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Συνάντηση Σ. Χάφταρ με Κ. Μητσοτάκη και Γ. Γεραπετρίτη στην Αθήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος του στρατάρχη Χάφταρ, Σαντάμ, επισκέφθηκε την Αθήνα για πρώτη φορά, συναντώντας τους Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη.
  • Συζητήθηκε η συνεργασία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, καθώς η Κρήτη και η Γαύδος δέχονται πίεση.
  • Η Ελλάδα θα συνεχίσει την εκπαίδευση της Λιβυκής Ακτοφυλακής.
  • Εξετάστηκαν οι θαλάσσιες ζώνες και η αποτροπή επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή.
  • Η Βεγγάζη ζητά ελληνικές επενδύσεις και υποστήριξη σε διεθνή fora για να μειώσει την εξάρτησή της από την Τουρκία.

Ήρθε σήμερα στην Αθήνα ο «σκληροπυρηνικός»  γιος του στρατάρχη Χάφταρ, ο οποίος συμβαίνει να είναι και φιλότουρκος. Τι συζητήθηκε σε Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών, μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star  Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης

Όπως ανέφερε, ο Σαντάμ Χάφταρ ήρθε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και όπως φαίνεται αυτός θα είναι ο διάδοχος του στρατάρχη Χάφταρ. 

Τι συζήτησε ο γιος του Χάφταρ στην Αθήνα με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη 

Ο γιος του Χάφταρ συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το μεταναστευτικό. Η ελληνική πλευρά λέει ότι ο Σαντάμ συμφώνησε να συνεργαστούμε για τη μείωση των ροών, καθώς η Κρήτη και η  Γαύδος δέχονται πίεση. Χαρακτηριστικό πρώτο 5μηνο του 2026, είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. 

Συζήτηση για το μεταναστευτικό με τον Σαντάμ Χάφταρ

Συζήτηση για το μεταναστευτικό με τον Σαντάμ Χάφταρ   

Γι’ αυτό και θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. 

Συζήτηση και για τις θαλάσσιες ζώνες  

Συζήτησαν όμως και για τις θαλάσσιες ζώνες. Μπορεί ο  Σαντάμ Χάφταρ είναι φιλότουρκος και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, να δείχνει να ανταποκρίνεται στο «φλερτ’ της Άγκυρας, όμως η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα, επιδιώκοντας να μην επικυρώσει η λιβυκή Βουλή το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να οριοθετήσουμε ελληνολιβυκή ΑΟΖ. 

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για την επίσκεψη Χάφταρ

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για την επίσκεψη Χάφταρ  

Ως «αντάλλαγμα», η Βεγγάζη μας ζητά: ελληνικές επενδύσεις και να γίνουμε η «φωνή» τους στα διεθνή fora, για να μην έχουν ανάγκη... τρίτους, βλέπε Τουρκία. 

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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
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