Ισραήλ: Ένας Έλληνας νεκρός από την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ένας Έλληνας, κάτοικος Ιερουσαλήμ, έχασε τη ζωή του στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε στάση του τρένου στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 26χρονο, ο οποίος είναι γιος γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

New video shows the start of the terror attack against Israelis in Tel Aviv tonight. 8 people were murdered pic.twitter.com/3RW96Vu6en

Η κηδεία του θα γίνει στην Ιερουσαλήμ.

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Χθες το απόγευμα, γύρω στις 19:00 ώρα Ισραήλ και Ελλάδας, δύο ένοπλοι βγήκαν από συρμό του τρένου και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές από την επίθεση έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους κι ένας Έλληνας υπήκοος και 16 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένα παιδί.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι και άλλοι τέσσερις είναι βαριά τραυματισμένοι.

Οι δράστες εξουδετερώθηκαν από τα πυρά ενός πολίτη και ενός φύλακα που ήταν στο σημείο.

Terrorist attack in Tel Aviv. Two Arabs with a rifle have been firing at civilians in the central city. At least one of the terrorists has been neutralized. Waiting for word on the second.



Numerous civilian casualties are being reported. pic.twitter.com/74niwznaVt