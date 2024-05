Στον «αέρα» η ομιλία του Έντι Ράμα στην Αθήνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ γύρω από την ομιλία του Έντι Ράμα, καθώς ακόμα δεν έχει βρεθεί ο χώρος.

Η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει άκαιρη την επίσκεψη, όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να την απαγορεύσει.

Προκλητικά μαθήματα δημοκρατίας επιχείρησε να κάνει ο Έντι Ράμα, απαντώντας στα ελληνικά κόμματα της αντιπολίτευσης που επέκριναν την επιλογή του να διοργανώσει ομιλία στην Αθήνα, την ημέρα που συμπληρώνεται 1 χρόνος από τη σύλληψη του Φρέντη Μπελέρη.

It is quite surprising to hear the statements made by the Greek opposition, while I can fully comprehend the perspective conveyed by the Greek Prime Minister. The stark contrast in viewpoints on the same issue sheds light on why some are in opposition while others are entrusted…