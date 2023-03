«Εuropean Health Tech Summit» με συντονίστρια την Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιου Κυμπουρόπουλου διοργανώνεται στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες το «European Health Tech Summit» το όποιο θα διεξαχθεί από τις 21 έως 23 Μαρτίου.

To «European Health Tech Summit» θα αναπτύξει συζητήσεις οι οποίες θα επικεντρωθούν στα νέα δεδομένα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία στον τομέα της υγείας.

Κατά τις 3 ημέρες διεξαγωγής του, θα διοργανωθούν πάνελ συζητήσεων από κοινού με τους Ευρωβουλευτές Maria da Graça Carvalho και Dennis Radtke (EPP, Γερμανία), με την υποστήριξη της European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) και της CSL Seqirus.

Οι θεματικές στις οποίες θα εστιάσει το «European Health Tech Summit» θα κινηθούν κάτω από τους εξής άξονες. Στα μαθήματα που πήραμε από την πανδημία και πως μπορούν να συμβάλλουν οι νέες τεχνολογίες στο μέλλον.

Ειδική αναφορά θα γίνει στις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα της τηλεϊατρικής, στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας προκειμένου να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, με αφορμή το 2023 το οποίο είναι το ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων.

Στην εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση ή την αντιμετώπιση ασθενειών.

«European Health Tech Summit»: τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Υγείας του star channel Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.Στην αξιοποίηση των real world evidence- RWE (δεδομένα πραγματικού χρόνου).

Η πανδημία COVID-19 μάς έχει δείξει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα real world evidence- RWE για την αξιολόγηση φαρμάκων, παρέχοντας μια σημαντική βοήθεια στα δεδομένα των κλινικών δοκιμών. Όσον αφορά τις σπάνιες νόσους, τα δεδομένα αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις που θα θεσμοθετηθούν καθώς είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών με σπάνιες ασθένειες.

«Η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα ασφαλέστερο μέλλον και πιο ανθεκτικό στις μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις. Ωστόσο, οι απίστευτες δυνατότητες της τεχνολογίας παραμένουν αναξιοποίητες σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναδείξουμε την αξία της και να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να το επιτρέπει αυτό. Το προσεχές "European Health Tech Summit" είναι μια πολύ καλή χρονικά ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα», τονίζει ο Ευρωβουλευτής κ.Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Η μία από τις 4 συζητήσεις του European health summit με τη μορφή πάνελ, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 15:00-17:00 το απόγευμα, με θέμα τη μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη υγεία και πως οι υγειονομικοί θα μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στα νέα δεδομένα και τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Υγείας του star channel Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της εκδήλωσης.

Όλες οι συζητήσεις θα προβληθούν μέσω live streaming. Κάντε εγγραφή εδώ: https://bit.ly/3YL8b4B

