Τσαβούσογλου: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την παρουσία Δένδια»

Μετά τη σφιχτή αγκαλιά με την οποία υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο των Αδάνων ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, οι δύο άνδρες μετέβησαν στο κέντρο πολιτικής προστασίας στην Αντιόχεια, το στρατηγείο αντιμετώπισης του σεισμού.

«Θα ήθελα να έρχομαι για χαρές, όχι για τέτοια ζητήματα, αλλά είμαστε εδώ τώρα», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, μόλις έφτασε στο κέντρο πολιτικής προστασίας στην Αντιόχεια.

Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε στην ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την παρουσία του Νίκου Δένδια».

Σε κοινές δηλώσεις μάλιστα που παραχώρησαν οι δύο υπουργοί ο κ. Τσαβούσογλου είπε:

#Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in #Türkiye's southern #Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by #Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. - @anadoluagency pic.twitter.com/nD8gq1Snxu