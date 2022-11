Δένδιας στη σύνοδο ΝΑΤΟ: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα   

Το μήνυμα Δένδια κατά του τουρκικού και ρωσικού αναθεωρητισμού στη σύνοδο ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ (Video NATO)

Σαφές μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού όχι μόνο της Ρωσίας αλλά και της Τουρκίας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στο Βουκουρέστι.

«Η Σύνοδος σήμερα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Σουηδίας και της Φινλανδίας, τους οποίους καλωσορίζουμε στη ΝΑΤΟϊκή οικογένεια», δήλωσε ο κ. Δένδιας, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ψηφίσει τα σχετικά πρωτόκολλα εισδοχής.

«Η ελληνική θέση στην υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι σαφής. Κατ' αρχήν, στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά γενικότερα, είμαστε απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό. Και οι πάγιες αρχές μας είναι η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και η προστασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών» τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών,

Ο κ. Δένδιας κατέληξε στη δήλωσή του: «Το συμπέρασμα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σαφές: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», τόνισε.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια σύνοδο συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια πληροφορία για συνάντησή τους στο περιθώριο των εργασιών, πέρα από την «οικογενειακή» φωτογραφία, στην οποία απαθανατίσθηκαν και οι δύο.

Με τους συμμετέχοντες της σημερινής Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι - With participants of today’s @NATO Ministers of Foreign Affairs #ForMin Meeting in #Bucharest. pic.twitter.com/AlBYHlIGlA