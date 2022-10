Μητσοτάκης: «Ό,τι έχω να πω στον Ερντογάν, θα το πω κατά πρόσωπο» - Βίντεο

Λίγη ώρα μετά το «θερμό επεισόδιο» Ερντογάν - Μητσοτάκη που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Σύνοδο της Πράγας, ο Έλληνας πρωθυπουργός περιέγραψε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους τι ακριβώς διαδραματίστηκε ανάμεσά τους.

«Σηκώθηκα όρθιος και του είπα πως ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο», είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με το βίντεο που κατέγραψε δημοσιογράφος και ανήρτησε στο Twitter.

