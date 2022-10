Τούρκοι χτυπούν μετανάστες - Τους διώχνουν προς Ελλάδα: Αποκαλυπτικό video

Αποκαλυπτικό video με την τουρκική ακτοφυλακή να χτυπά μετανάστες και να τους σπρώχνει βίαια προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, σε ανάρτησή του στο twitter με το οποίο «ξεμπροστιάζει» την Τουρκία.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo