Ο τραγουδιστής των System of a Down δίνει εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Έλληνες πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα fake news, που διασπείρει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά και τείνοντας χείρα φιλίας στην Τουρκία / AP

Εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στον ΟΗΕ έδωσε ο τραγουδιστής των System of a Down, Σερτζ Τανκιάν.

Ο αρμενικής καταγωγής διάσημος τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος, το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία την περασμένη δεκαετία, επικρότησε την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού, με την οποία καταδίκασε την τουρκική προκλητικότητα.

«Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικού εδάφους ξεπερνά την “κόκκινη γραμμή” για όλους τους Έλληνες. Και ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν θα συμβιβαστώ ποτέ σε ό,τι έχει να κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας μου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί bullying από κανέναν», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Αρμενο-Αμερικάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, ποιητής και πολιτικός ακτιβιστής. Είναι περισσότερο γνωστός ως τραγουδιστής, στιχουργός και ενίοτε ως κιθαρίστας σε ζωντανές εμφανίσεις, του συγκρότηματος System of a Down που δημιούργησαν τέσσερις Αρμενο-Αμερικανοί φίλοι το 1994.

Great speech by Greek PM Mitsotakis at the UN https://t.co/E7kmQ77OEi