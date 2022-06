NATO: Η σύντομη συνάντηση Δένδια με Ερντογάν και Τσαβούσογλου

Σύντομο κοινωνικό χαιρετισμό με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο Νίκος Δένδιας πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανήρτησε τη σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό του στο twitter, όπου στο «πηγαδάκι» διακρίνονται – εκτός του Τούρκου Προέδρου και του Τούρκου ΥΠΕΞ – και οι υπουργοί Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρίλιους Λαντσμπέργκις, της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

Στην ανάρτησή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ γράφει: «Είχα μία σύντομη κοινωνική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν & τον ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου μαζί με ομολόγους μου της Λιθουανίας, Λαντσμπέργκις, της Πολωνίας Ραού και της Πορτογαλίας Κραβίνιο πριν την έναρξη της σημερινής Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη».

Ι had a brief social encounter with #Turkey President @RTErdogan & FM @MevlutCavusoglu together with counterparts 🇱🇹@GLandsbergis, 🇵🇱@RauZbigniew & 🇵🇹@JoaoCravinho ahead of the opening session of today's #NATOSummit in #Madrid. pic.twitter.com/WJ1DR97nDy