Το αντίο του Τζέφρι Πάιατ με εικόνα από τις ελληνικές θάλασσες

Αναφερόμενος στις δυσκολότερες ημέρες του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ελλάδα, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως η περίοδος της μεγαλύτερης ανησυχίας του ήταν το καλοκαίρι του 2020 / Πηγή βίντεο: ΕΡΤ

Τους διαδικτυακούς του φίλους, αλλά και τους Έλληνες εν γένει, αποχαιρέτησε ο Τζέφρι Πάιατ.

Ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από 9 χρόνια παραδίδει σκυτάλη στον Ελληνοαμερικανό Γιώργο (Τζορτζ) Τσούνη.

Στο αντίο του ο Πάιατ ευχαριστεί όσους τον βοήθησαν και συνοδεύει το μήνυμά του με μια φωτογραφία ενός ιστιοφόρου στις ελληνικές θάλασσες.

Ο 58χρονος διπλωμάτης επιστρέφει στην Ουάσιγκτον προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Ενέργειας για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Today marks the end of a 9 year experiment in Ambassdorial twitter diplomacy, as this Embassy account transitions to my successor George Tsunis. You can still find me on my new personal account @geoffpyatt And thanks to all who engaged & educated me here through so much history pic.twitter.com/XmFgvH1Qn5