Αποχαιρετισμός στον πρέσβη των ΗΠΑ Πάιατ από Μητσοτάκη και Δένδια

Τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος αποχωρεί από τη χώρα μας και αναμένεται να αναλάβει θέση υφυπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον σχετικά με την ενέργεια, αποχαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο Κ. Μητσοτάκης απόχαιρετά τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ ο οποίος αποχωρεί από τη χώρα μας

Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο κ. Δένδιας παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Τζ. Πάιατ στο Υπουργείο Εξωτερικών.

«Αποχαιρετώντας (προς το παρόν) τον Πρέσβη των ΗΠΑ Τζ. Πάιατ, με εκτίμηση για την υπηρεσία του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός στο twitter.

Saying goodbye (for now) to @USAmbPyatt with appreciation for his service and his contribution to developing bilateral relations. Wishing him the very best for the future! pic.twitter.com/PMbm5KbIYG