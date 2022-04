«Πυρά» της Τουρκίας για τις δηλώσεις του Τζέφρι Πάιατ υπέρ της Ελλάδας

Η τουρκική πρεσβεία φαίνεται πως ενοχλήθηκε αρκετά μετά τις δηλώσεις του Τζέφρι Πάιατ, με τις οποίες υποστήριξε πως η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει πλήρως την Ελλάδα στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας.

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρέβης, ο οποίος θα αναλάβει υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, μίλησε στην ΕΡΤ και την «Καθημερινή» και αποκάλυψε άγνωστα στοιχεία του ελληνοτουρκικού για το τεταμένο καλοκαίρι του 2020.

Ο κ. Πάιατ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να ενεργοποιηθούν «έντονα, για να βοηθήσουμε, ώστε να αποτρέψουμε να ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου» κατά τη διάρκεια της κρίσης του θέρους προ τριετίας. «Ακούσατε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ότι θεωρούσαμε πως επρόκειτο για μια πολύ σοβαρή κρίση και ενεργοποιηθήκαμε έντονα για να βοηθήσουμε να μην ξεφύγουν τα πράγματα εκτός ελέγχου. Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ βελτιωμένες, παρά τις συνεχιζόμενες απαράδεκτες δραστηριότητες, τις υπερπτήσεις, τις ρητορικές υπερβολές, τις ανόητες δηλώσεις περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών, η οποία από αμερικανικής πλευράς είναι αδιαμφισβήτητη» λέει, μεταξύ άλλων.

Επίσης, ο Τζέφρι Πάιατ με ανάρτησή του στο twitter «χαιρέτισε» την παραλαβή 130 Τεθωρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων Αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ-ASV) Μ1117, τα οποία προστίθενται στα 44 που παρελήφθησαν το Δεκέμβριο του 2021. Τα Μ1117 παραχωρούνται στη χώρα μας μέσω του προγράμματος Πλεονάζοντος Αμυντικού Υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles – EDA).

Proud to see 130 more M1117 Armored Security Vehicles delivered to 🇬🇷, arriving in Thessaloniki. By end of 2022, the U.S. will provide Greece a total of 1,200 ASVs, all at no cost, through our EDA program. The 🇺🇸🇬🇷 defense partnership is stronger than ever. @hndgspio @HAspokesman pic.twitter.com/Ldr0zBtJJQ