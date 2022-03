Στηρίζει Βέμπερ για πρόεδρο του ΕΛΚ ο Μητσοτάκης

Το Μάνφρεντ Βέμπερ στηρίζει για την προεδρία του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν καλύτερο υποψήφιο για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος του ΕΛΚ», έγραψε ο πρωθυπουργός στο twitter.

Οι εκλογές για την προεδρία του ΕΛΚ θα γίνουν στα τέλη Μαΐου στο συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

With @manfredweber as spitzenkandidat, the @EPP won the last European elections. He has been a reliable partner and stabilizing force as Chairman of the EPP group ever since. I cannot think of a better candidate to become the next EPP President.