Ν. Δένδιας από τη Ρουάντα: Η απειλή χρήσης βίας δεν ανήκει στον 21ο αιώνα

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις αφρικανικές χώρες, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του της Ρουάντα Βίνσεντ Μπιρούτα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών εγκαινίασε ουσιαστικά ένα διπλωματικό άνοιγμα της Ελλάδας στις χώρες της κεντρικής και νότιας Αφρικής, ως ανάχωμα μεταξύ άλλων στην απόπειρα τουρκικής διείσδυσης στη «μαύρη ήπειρο».

«Θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τις αφρικανικές χώρες, γιατί, μεταξύ άλλων, η Αφρική θα είναι η οικονομική δύναμη του κόσμου. Μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες βρίσκονται σε αυτήν την όμορφη ήπειρο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, επισήμανε πως η Ελλάδα δεν έχει αποικιακό παρελθόν και έδωσε έμφαση στην ελληνική ομογένεια στην Αφρική. «Χιλιάδες Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στην Αφρική και έχουν δημιουργήσει ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες σε όλη την ήπειρο» τόνισε.

Αφού υπογράμμισε πως «πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες», ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πεποίθηση πως ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να είναι ο κανόνας στις σχέσεις μεταξύ των χωρών και σημείωσε πως ο σεβασμός των δεσμεύσεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών προωθεί την ειρηνική επίλυση των διαφορών με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα ότι η χρήση βίας, ακόμη και η απειλή της χρήσης βίας, δεν ανήκει στον 21ο αιώνα, δεν ανήκει στην εποχή μας.

Ο Νίκος Δένδιας παρατήρησε ότι σημερινή επίσκεψή του στη Ρουάντα είναι η πρώτη που πραγματοποιεί στην υποσαχάρια Αφρική και σημείωσε πως είχε καθυστερήσει. Ο υπουργός Εξωτερικών έπιασε το νήμα των σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρουάντα από την υπογραφή της τελευταίας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών πριν από 35 χρόνια, αναγνωρίζοντας πως δεν εφαρμόστηκε, «και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», όπως προσέθεσε. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συνάντηση, στο επίκεντρο βρέθηκε η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οικονομική συνεργασία, στις επενδύσεις, στην πράσινη ανάπτυξη και στον τουρισμό, καθώς και σχέσεις ΕΕ-Ρουάντας.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της Ρουάντα για την Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «για μας θα πρέπει να είναι η πύλη προς την Αφρική». Εξήγησε ότι η Ρουάντα έχει ανακάμψει από μια από τις χειρότερες γενοκτονίες στην ανθρώπινη ιστορία, μια γενοκτονία που είναι ζωντανή στη μνήμη πολλών από εμάς και ότι έχει θέσει ένα διεθνές πρότυπο για τη συμφιλίωση, την ανοικοδόμηση και την εθνική ενότητα. Απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Ρουάντα, είπε ότι «έχετε ορίσει σαφώς ένα σημείο αναφοράς».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Μνημείο της Γενοκτονίας Κιγκάλι, όπου κατέθεσε στεφάνι και δήλωσε βαθιά συγκινημένος. Ευχήθηκε και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, που αρνούνται ακόμη και τη χρήση της λέξης «γενοκτονία», να αποδεχτούν όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, στη δική τους γη, ακολουθώντας το περήφανο παράδειγμά της Ρουάντα.

