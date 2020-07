Σε κατάσταση συναγερμού ο ελληνικός στόλος για τη NAVTEX για το Καστελόριζο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από χθες ο ελληνικός στόλος και σύσσωμες οι ένοπλες δυνάμεις, μετά την παράνομη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας μια θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου.

Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο παρακολουθούνται στενά με ψυχραιμία και ετοιμότητα. Χθες το μεσημέρι βγήκαν στο Αιγαίο 19 τουρκικά πολεμικά πλοία, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού το υπουργείο Άμυνας.

Πληροφορίες αργά χθες το βράδυ ανέφεραν πως τα 19 αυτά τουρκικά πλοία κινούνταν προς την Αττάλεια, όπου έχει ναυλοχήσει του ωκεανογραφικό πλοίο «Oruc Reis», που προβλέπεται σύμφωνα με τη NAVTEX να πραγματοποιήσει τις σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.

Προς το παρόν η τουρκική πλευρά δεν έχει δώσει στίγμα για το αν τα τουρκικά πλοία βρίσκονται στο λιμάνι της Αττάλειας. Αυτό που αναμένεται είναι μετά από 24 ώρες περίπου να πλεύσει το ωκεανογραφικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης, κάτι που η ελληνική πλευρά ελπίζει πως θα αποφευχθεί.

Μεταξύ των 19 πλοίων που έχουν θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι τορπιλάκατοι, κορβέτες, φρεγάτες και υποβρύχια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έπλεαν κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, ακόμα δέκα τουρκικά πλοία πλέουν κοντά στις ακτές της Τουρκίας απέναντι από Λέσβο και Σάμο.

Η τουρκικά NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Έτοιμη να αντιδράσει η Αθήνα αν χρειαστεί

Στην Αθήνα εκτιμούν πως τα τουρκικά πολεμικά σκάφη θα συνοδεύσουν το Oruc Reis για τις σεισμικές έρευνες και τον εντοπισμό υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αν επαληθευτεί αυτή η εκτίμηση η αντίδραση θα είναι άμεση, αποφασιστική και δεδομένη, όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η τουρκική εταιρεία γεώτρησης είχε κάνει την αίτηση από τις 21 Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία για έναρξη των ερευνών ήταν η χθεσινή ημέρα, 21 Ιουλίου.

Η πλειοψηφία του ελληνικού στόλου βρίσκεται στο Αιγαίο από χθες, με το 85% του στόλου να βρίσκεται κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων με την Τουρκία, έτοιμο να μην επιτρέψει την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Κινήσεις της κυβέρνησης και στο διπλωματικό πεδίο

Πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν χθες πως ο Ερντογάν δοκιμάζει τις αντοχές της Ελλάδας, την ώρα που η ελληνική διπλωματία έσπευσε στις απαραίτητες ενέργειες, καταγγέλλοντας τη νέα τουρκική προκλητικότητα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο κατά την συνάντησή του με τον Γερμανό υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, όσο και από τον Ωρωπό, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα λέγοντας πως οι ενέργειες της Τουρκίας συνεχίζουν να δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον, ενώ για άλλη μία φορά τόνισε πως η συμπεριφορά της, κάνει μονόδρομο την επιβολή κυρώσεων.

«Είμαστε, όμως, συνηθισμένοι, δοκιμασμένοι στις εξάρσεις της στιγμής. Είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για τους συμμάχους μας. Έχουμε εθνική αυτοπεποίθηση και πίστη στο Δίκαιο. Γι΄ αυτό, άλλωστε, μιλάμε λίγο και εργαζόμαστε πολύ. Η εθνική ενότητα αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη για τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής», είπε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας, ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Το ΥΠΕΞ επίσης κάλεσε την Άγκυρα να τερματίσει τις προκλητικές της ενέργειες, που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά υπό όρους και οι όροι δεν είναι ελληνικοί, αλλά αυτονόητοι, είναι η προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων της καλής γειτονίας. Και, βεβαίως, διάλογος υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται», δήλωσε ο κ. Δένδιας που χθες είχε έκτακτη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Τέλος, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μαρκ Έσπερ, τονίζοντας τη νέα τουρκική πρόκληση, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αντιδρά λίγο αργότερα και να ζητά από την Τουρκία να σταματήσει όλες τις ενέργειες στο Αιγαίο.

Ενημέρωση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Τη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ ζήτησε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Κατρούγκαλος, αποδίδοντας ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση γιατί «οι κυρώσεις που κυρίως λειτουργούν προληπτικά, δεν διεκδικήθηκαν εγκαίρως και τέθηκαν όψιμα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - χωρίς ανταπόκριση- όσο και σήμερα ενώπιον του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών».

Ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του τόνισε πως περιμένει από την κυβέρνηση να μην επιτρέψει στην γείτονα χώρα να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην περιοχή, ενώ η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ενημερώσει άμεσα το ΝΑΤΟ, καθώς «οι ενέργειες της Τουρκίας αφορούν περιοχές που η Ελλάδα έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα».

Το βιολί του ο Ερντογάν

Παρ’ όλ’ αυτά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δε φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω. Χθες σε νέες του δηλώσεις ξεκαθάρισε πως «η Τουρκία δε χρειάζεται κανενός την άδεια για να κάνει τις έρευνες».

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κάποιου ούτε για τα σεισμικά ερευνητικά σκάφη μας ούτε για τα γεωτρύπανα. Ό,τι προβλέπει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, όποια δικαιώματα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε λάβει τα μέτρα μας σε αυτό το πλαίσιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα με τον ίδιο τρόπο», είπε.