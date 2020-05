Μητσοτάκης για εμβόλιο Covid-19: «Πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη διάσκεψη δωρητών κατά του κορωνοϊού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Coronavirus Global Response που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Η ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού, αλλά και η διασφάλιση της διαθεσιμότητάς του σε προσιτή τιμή στον παγκόσμιο πληθυσμό, ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διάσκεψη δωρητών προκειμένου να στηριχθεί το έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της επιστημονικής κοινότητας για την ανάπτυξη γρήγορης και ισότιμης πρόσβασης σε διάγνωση και θεραπεία του κορωνοϊού, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Coronavirus Global Response.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι το εμβόλιο θα πρέπει να αποτελέσει παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των χωρών στην καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς η ασφάλεια του καθενός οδηγεί στην ασφάλεια όλων.

Discovering a vaccine for Covid-19 is one of the main challenges we face. Yet this is not enough. It should be available and affordable to the entire global population - it should be declared a global public good. Greece pledges €3 million to our common effort. #GlobalResponse pic.twitter.com/UoQqGH3T2r