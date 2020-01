Δολοφονία Σολεϊμανί: Επιστρέφει νωρίτερα στο Ισραήλ ο Νετανιάχου

Νωρίτερα θα αναχωρήσει για Ισραήλ από την Αθήνα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη δολοφονία από αμερικανικό drone του ισχυρότερου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν, τον στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί, στη Βαγδάτη.

Αυτό δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν τεθεί σε αυξημένο συναγερμό για ενδεχόμενα αντίποινα από το Ιράν.

Ήδη, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ναφτάλι Μπένετ, έχει συγκαλέσει σύσκεψη των κορυφαίων στελεχών του στρατού και αξιωματούχων άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για τον ενεργειακό αγωγό EastMed.

Σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο επισκέφτηκαν στις 11.30.

Ο Ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σολεϊμανί σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, μετά από εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Κατά διαταγή του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ Σολεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Σκοπός ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε το Πεντάγωνο, λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Ιρανού επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. https://t.co/Me5DMvMgSp