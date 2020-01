Η Ελλάδα Νο1 τουριστικός προορισμός για το Insider το 2020!

Η Ελλάδα είναι ο Νο1 ταξιδιωτικός προορισμός του Insider για το 2020, όπως αναφέρεται στην ανάρτησή του στα social media!

Greece has a lot to offer — rich ancient history, fresh seafood, beautiful views of sunsets, and plenty of activities pic.twitter.com/rQ23Y67Wal