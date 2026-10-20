Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ζωντανός - Η απάντησή του στις φήμες ότι πέθανε

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ήταν σε κώμα

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Κιμ Γιονγκ Ουν: Θρίλερ με την υγεία του - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε φωτογραφίες από έκθεση ενδυμάτων και υποδημάτων, διαψεύδοντας φήμες για τον θάνατό του.
  • Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας, αλλά δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.
  • Οι φήμες για την υγεία του Κιμ εντάθηκαν μετά από αναρτήσεις Κινέζου αντιφρονούντα που ισχυρίστηκε ότι είχε πεθάνει.
  • Διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν ότι οι φωτογραφίες δεν επιβεβαιώνουν την κατάσταση της υγείας του Κιμ ή τους ισχυρισμούς περί θανάτου του.
  • Η αυθεντικότητα των φωτογραφιών και η ημερομηνία λήψης τους παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Φωτογραφίες που παρουσιάζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε έκθεση ενδυμάτων και υποδημάτων έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, μετά τη διάδοση φημών ότι ο ηγέτης της χώρας είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και βρισκόταν σε κώμα. Ωστόσο, οι εικόνες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πότε ακριβώς τραβήχτηκαν. Ο Κωστής Βέιμος μετάφερε όλες τις λεπτομέρειες, στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη

Κιμ Γιονγκ Ουν: Θρίλερ με την υγεία του - «Υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία»

Η δημοσιοποίηση του φωτογραφικού υλικού ήρθε μετά από ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκαναν λόγο ακόμη και για τον θάνατο του Βορειοκορεάτη ηγέτη. 

 

 

Σύμφωνα με το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA), ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε τη Δευτέρα έκθεση της ελαφράς βιομηχανίας, με αντικείμενο τα ενδύματα και τα υποδήματα. Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται να περιηγείται στον εκθεσιακό χώρο, να εξετάζει προϊόντα και να συνομιλεί με αξιωματούχους.

Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις φήμες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι σε κώμα - AP Images

Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις φήμες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι σε κώμα - AP Images

Σε μία από τις εικόνες, σκύβει για να δει ένα μικροσκοπικό ροζ παπούτσι που κρατά μια νεαρή γυναίκα, η οποία φορά ανοιχτόχρωμο ροζ φόρεμα.

Σε άλλη φωτογραφία, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φαίνεται με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια τεντωμένα, ενώ συνομιλεί με έντονες χειρονομίες με έναν αξιωματούχο. Μια τρίτη εικόνα τον δείχνει να απλώνει το χέρι προς το μανίκι γυναικείου παλτού που βρίσκεται σε κούκλα βιτρίνας, ενώ μέλη της συνοδείας του βρίσκονται κοντά του.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες για την υγεία του

Η φημολογία εντάθηκε την Κυριακή, μετά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα X του Γουαντζούν Σιέ, Κινέζου αντιφρονούντα που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Κόμμα Δημοκρατίας της Κίνας.

 

 

Αρχικά, ο Σιέ ισχυρίστηκε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πεθάνει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Κίνα είχε στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, σε μια περίοδο κατά την οποία διατυπώνονταν σενάρια για ενδεχόμενα προβλήματα στη διαδικασία διαδοχής της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας.

Στη συνέχεια, ο ίδιος υποστήριξε ότι ομάδα ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πεκίνου είχε μεταβεί στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο, προκειμένου να περιθάλψει τον Κιμ μετά από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Τα ερωτήματα που παραμένουν

Παρά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών με τον… ζωντανό Κιμ Γιονγκ Ουν, δε δόθηκε απάντηση ως προς το πότε τραβήχτηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες και αν είναι αυθεντικές. 

Πάντως διεθνή ΜΜΕ διευκρινίζουν ότι από μόνες τους οι φωτογραφίες δεν επιβεβαιώνουν ούτε τους αρχικούς ισχυρισμούς για σοβαρό πρόβλημα υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη, ούτε τα σενάρια περί θανάτου του.

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