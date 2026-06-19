Με τον πιο τραγικό τρόπο «έφυγε» από τη ζωή ένα 14χρονο αγόρι στην Αργεντινή, όταν κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου τον χτύπησε δυνατά η μπάλα στο στήθος και την κοιλιακή χώρα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στις ακαδημίες της ομάδας Club Atlético Sarmiento de La Banda, μετά το χτύπημα κατέρρευσε στο έδαφος από τον πόνο. Κατάφερε να σηκωθεί για λίγο, όμως αφού έκανε μερικά βήματα, κατέρρευσε ξανά μπροστά στους φίλους του.

Στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει σπασμούς, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο στο γήπεδο της Λα Μπάντα στην Αργεντινή.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακομιδής υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, όμως παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Γιατί το χτύπημα της μπάλας ήταν θανατηφόρο

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε σπάνιες περιπτώσεις ένα χτύπημα στο στήθος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, εφόσον συμβεί σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή του ηλεκτρικού κύκλου της καρδιάς.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «commotio cordis» και έχει καταγραφεί σε διάφορα αθλήματα, έπειτα από φαινομενικά αθώα χτυπήματα από μπάλες, δίσκους ή άλλα αθλητικά αντικείμενα.

Η Εισαγγελική Αρχή της περιοχής Banda και Robles διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του 14χρονου συνδέεται άμεσα με το χτύπημα ή αν συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες.