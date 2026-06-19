Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος

Πώς έγινε η τραγωδία στην Αργεντινή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 10:54 Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»
19.06.26 , 10:44 Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
19.06.26 , 10:25 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 10:16 Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»
19.06.26 , 10:08 Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα «Smart Forest Ρόδος»
19.06.26 , 10:00 Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου, “BLUE” στον Κήπο του Μεγάρου
19.06.26 , 09:42 Καιρός: Μελτέμια τις επόμενες ημέρες - «Καμπανάκι» για πυρκαγιές
19.06.26 , 09:35 «MANOLIS: καρδιά σε τέσσερις χορδές» - Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.06.26 , 09:27 Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
19.06.26 , 09:05 Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
19.06.26 , 09:05 VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση
19.06.26 , 09:03 Αντώνης Ρέμος: Η καταγωγή, το πραγματικό επώνυμο κι ο έρωτας για την Υβόννη
19.06.26 , 09:02 Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ
19.06.26 , 08:47 Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της, με αφορμή τον γάμο της
19.06.26 , 08:36 Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ανατροπή με τα εργαστηριακά ευρήματα
Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!
Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
MasterChef: Ο Χρήστος τραβούσε τον Γιώργο με το ζόρι για να αποχωρήσουν
Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από Mirror / Φωτογραφία Facebook (Club Sarmiento - La Banda)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρό 14χρονο αγόρι στην Αργεντινή από χτύπημα μπάλας στο στήθος κατά τη διάρκεια φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα.
  • Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε μετά το χτύπημα και παρουσίασε σπασμούς, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο.
  • Κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.
  • Το φαινόμενο «commotio cordis» μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού από χτυπήματα στο στήθος.
  • Η Εισαγγελική Αρχή διέταξε νεκροψία για να εξεταστούν οι αιτίες του θανάτου.

Με τον πιο τραγικό τρόπο «έφυγε» από τη ζωή ένα 14χρονο αγόρι στην Αργεντινή, όταν κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου τον χτύπησε δυνατά η μπάλα στο στήθος και την κοιλιακή χώρα.  

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στις ακαδημίες της ομάδας Club Atlético Sarmiento de La Banda, μετά το χτύπημα κατέρρευσε στο έδαφος από τον πόνο. Κατάφερε να σηκωθεί για λίγο, όμως αφού έκανε μερικά βήματα, κατέρρευσε ξανά μπροστά στους φίλους του. 

Στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει σπασμούς, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο στο γήπεδο της Λα Μπάντα στην Αργεντινή. 

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο και ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακομιδής υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 

Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, όμως παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. 

Γιατί το χτύπημα της μπάλας ήταν θανατηφόρο 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε σπάνιες περιπτώσεις ένα χτύπημα στο στήθος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, εφόσον συμβεί σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή του ηλεκτρικού κύκλου της καρδιάς.  

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «commotio cordis» και έχει καταγραφεί σε διάφορα αθλήματα, έπειτα από φαινομενικά αθώα χτυπήματα από μπάλες, δίσκους ή άλλα αθλητικά αντικείμενα. 

Η Εισαγγελική Αρχή της περιοχής Banda και Robles διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του 14χρονου συνδέεται άμεσα με το χτύπημα ή αν συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
 |
ΑΓΩΝΑΣ,
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
14ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top