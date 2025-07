Βίντεο: Η στιγμή που άνδρας απαγάγει 6χρονο μπροστά στους γονείς του

Toν γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αποτυπώνει την απόπειρα απαγωγής παιδιού μπροστά στα μάτια των γονιών του.

Το περισταστικό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου στο πολυσύχναστο Κόνι Άιλαντ. Το αγόρι βρισκόταν με τους γονείς του στο καταφύγιο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν ένας άνδρας το άρπαξε μέσα από το πλήθος και προσπάθησε να διαφύγει.

SHOCK VIDEO: A man has been arrested after he threw a 6-year-old boy to the ground in a kidnapping attempt on Coney Island, cops say. pic.twitter.com/kyhRNJU6Gi