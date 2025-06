Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί μετά από πτώση αερόστατου

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη αερόστατο με περίπου 22 επιβαίνοντες στη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο τοπικός κυβερνήτης Ζορζίνιο Μέλου, δηλώνοντας σοκαρισμένος για την τραγωδία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φλεγόμενο αερόστατο να χάνει ύψος και στη συνέχεια να συντρίβεται.

