7χρονη Ουκρανή με λευχαιμία πήγε στο Ισραήλ για θεραπεία και σκοτώθηκε

Η 7χρονη Νάστια Μπόρικ, η οποία ήρθε στο Ισραήλ πριν από κάποια χρόνια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με σκοπό να ακολουθήσει θεραπεία κατά της λευχαιμίας, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειά της, όταν ιρανικός πύραυλος χτύπησε την πόλη Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ.

Την τραγική γεγονός ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, μέσω ανάρτησής του στο X.

Την είδηση του θανάτου της 7χρονης Νάστια Μπόρικ, η οποία έπασχε από λευχαιμία, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ / Φωτογραφία: Ap images

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο tweet του ο Χέρτσογκ: «Ένα 7χρονο κοριτσάκι από την Ουκρανία, η Νάστια Μπόρικ, ήρθε με την οικογένειά της στο Ισραήλ, με σκοπό να λάβει πολύτιμη θεραπεία για τη λευχαιμία, που ίσως τη βοηθούσε να σώσει τη ζωή της, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Ήρθε με σκοπό να αναζητήσει τη ζωή. Αντί αυτού, δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα της, Μαρία, 30 ετών, τη γιαγιά της, Λένα, 60 ετών, και τα δύο ξαδέλφια της, Ίλια, 13 ετών, και Κωνσταντίν, εννέα ετών, από ένα ιρανικό πύραυλο που χτύπησε κατοικημένη περιοχή της Μπατ Γιαμ».

Και συνέχισε λέγοντας: Ήταν πολίτες, ήταν μετανάστες. Μία οικογένεια που αναζητούσε την ελπίδα κάηκε ζωντανή από ηθελημένο χτύπημα. Θρηνούμε μαζί με τον πατέρα της μικρής που τους αγαπούσε με όλη του την ψυχή. Ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει τις πράξεις του Ιράν και να σταθεί στο πλευρό μας».

Τέλος, όπως ανέφερε ο Χέρτσογκ, ο μπαμπάς της Νάστια, Αρτέμ Μπόρικ, υπηρετεί επί της παρούσης στον ουκρανικό στρατό, πολεμώντας στο μέτωπο κατά της Ρωσίας.

