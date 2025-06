Συνελήφθη πρώην παίκτης ριάλιτι μετά από προκλητικό βίντεο που ανήρτησε

Συνελήφθη πολύ γνωστός Ελληνοκύπριος πρώην παίκτης ριάλιτι, μετά από βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο συλληφθείς που κατηγορείται για σεξισμό και υποκίνηση βίας ανήρτησε ένα προκλητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok στο οποίο δήλωνε ότι μπορεί να «τιθασεύσει» γυναίκες με «δικές του σκοτεινές τεχνικές», βάζοντας, ωστόσο, ηλικιακά και εμφανισιακά όρια.

«Θα εκπαιδεύσω τη γυναίκα σου για 1.000 ευρώ. Για μόνο 1.000 ευρώ θα έρθω σπίτι σου και θα αναλάβω τη γυναίκα σου one on one. Θα την εκπαιδεύσω και θα την τιθασεύσω με τον σωστό τρόπο. Με τις δικές μου σκοτεινές τεχνικές. Θα την κάνω υπάκουη, σήκω – σήκω, κάτσε – κάτσε. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Από αγρίμι θα την κάνω άνθρωπο. Δεν αναλαμβάνω γυναίκες άνω των 35 ετών ή 80 κιλών», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεό του.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στην Κύπρο και έφερε την αντίδραση της της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων Οργανώσεων (ΠΟΓΟ), που προέβησαν σε καταγγελίες για σεξιστικό λόγο που είναι αντίθετος στις ειδικές διατάξεις του κώδικα για δυσμενείς και έμφυλες διακρίσεις.

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι συνελήφθη, ανακρίθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με το philenews, αναμένεται να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και εν συνεχεία αυτός θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο