Σοκαριστικό βίντεο: Νταντά μαστιγώνει με ζώνη τρία μικρά αδέρφια

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνει μια νταντά να κακοποιεί με ζώνη τρία ανήλικα αδερφάκια που πρόσεχε.

Η 24χρονη La’keysha Jackson άρχισε να εργάζεται για την οικογένεια πριν από έναν χρόνο. Προσελήφθη μέσω ενός εργολάβου που χρηματοδοτείται από τη Δημόσια Υπηρεσία για τα Παιδιά της πόλης, η οποία παρέχει baby sitter σε γονείς που χρειάζονται βοήθεια.

Η μητέρα, που μεγαλώνει μόνη τα τρία παιδιά της ηλικίας 2, 4 και 6 ετών, ανακάλυψε τον περασμένο μήνα τη φρίκη που ζούσαν όταν εκείνη έλειπε από το σπίτι και τα πρόσεχε η νταντά τους. Είδε τα σοκαριστικά πλάνα που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας που έχει στο υπνοδωμάτιο των τριών αγοριών της και παρουσίασε η Νew York Post.

New York City-funded babysitter caught on camera beating three children with a belt in footage obtained by the New York Post.



Horrific.



In the footage, 24-year-old La’keysha Jackson could be seen taunting the kids with a belt before making them bend over pic.twitter.com/xdLG8RValZ