Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος την ώρα που πανηγύριζε το πρωτάθλημα

Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Liverpool Echo» ένα αυτοκίνητο, χτύπησε πλήθος πεζών στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «reds».

🚨 BREAKING: Chaos erupts during Liverpool’s Premier League trophy parade as a driver plows into multiple pedestrians on Water Street.



Police have confirmed one man has been arrested. More details to follow — source: BBC.



"We are currently dealing with reports of a road traffic… pic.twitter.com/YiWuvP2dfD