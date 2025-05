Θρήνος στη Γάζα: Νεκρά τα 9 από τα 10 παιδιά μιας γιατρού από βομβαρδισμούς

Τραγωδία δίχως τέλος στη Γάζα όπου εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης από το Ισραήλ μία γιατρός θρηνεί των θάνατο των εννέα από τα 10 παιδιά της. Σαν να μην έφτανε αυτό, το μοναδικό της παιδί που βρίσκεται εν ζωή είναι βαριά τραυματισμένο ενώ ο σύζυγός της είναι και αυτός σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨 BREAKING: Dr. Alaa Al-Najjar, a pediatrician at Al-Tahrir Clinic in Nasser Medical Complex in southern Gaza, was on duty when an Israeli airstrike hit her home killing 9 of her 10 children.



Moments after her husband, Dr. Hamdi Al-Najjar, returned home from dropping her off… pic.twitter.com/taUs7c5h23