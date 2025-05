Κάννες: Σε σαμποτάζ οφείλεται η μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος έπληξε την περιφέρεια Αλπ-Μαριτίμ της νοτιοανατολικής Γαλλίας, περιλαμβανομένης της πόλης των Καννών, ανακοίνωσαν οι αρχές, αλλά η τελετή λήξης του Φεστιβάλ των Καννών θα διεξαχθεί κανονικά απόψε, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η βλάβη στην ηλεκτροδότηση προκλήθηκε από πυρκαγιά και διεξάγονται έρευνες για εμπρησμό.

🔌❌The city of #Cannes has suffered a total loss of power today, on Saturday, May 24, ahead of the film #festival’s awards ceremony this evening.#Poweroutage #Cannes2025 #CannesFilmFestival pic.twitter.com/UNyVm87Y6l